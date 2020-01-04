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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Santos'tan Quaresma'nın transferine ilişkin açıklama

Santos'tan Quaresma'nın transferine ilişkin açıklama

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta teknik direktör , adı kulüple anılan Portekizli yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta göreve yeni getirilen teknik direktör , forması giyen Portekizli yıldız hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Portekiz basınından Channel 11'e konuşan deneyimli çalıştırıcı, son günlerde adı Brezilya ekibiyle anılan Quaresma için, "Onu burada herkes çok seviyor. Ancak şu an için bunu konuşmanın bir anlamı yok. Burada önemli olan kulübün fikirleri. Önce Santos'un gerçeklerini bilmeliyim. Mutlak bir bilgiye sahip olmadan bir şeyler düşünmek mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Quaresma, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 3 gol kaydetti.

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  1. 04.01.2020
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