Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlı ekipte, yeni teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün TFF 2. Lig temsilcisi Vanspor FK ile karşılaşan Kasımpaşa, Beşiktaş müsabakası öncesi ara vermeden ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, yeni teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde yapıldı. Vanspor FK müsabakasında fazla süre alan futbolcular, idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idman, dayanıklılık çalışmasıyla sürdü. Antrenman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.
Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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