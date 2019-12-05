Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

, maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlı ekipte, yeni yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5. tur ilk maçında dün 2. Lig temsilcisi Vanspor FK ile karşılaşan , müsabakası öncesi ara vermeden ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, yeni yönetiminde yapıldı. Vanspor FK müsabakasında fazla süre alan futbolcular, idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idman, dayanıklılık çalışmasıyla sürdü. Antrenman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 05.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN