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06 Aralık 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

, 'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık uygulamalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

  1. 06.12.2019
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