Özgür Çek'ten Beşiktaş'a gözdağı! "3 puan istiyoruz" - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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'ten 'a gözdağı! "3 puan istiyoruz"

Özgür Çek'ten Beşiktaş'a gözdağı! "3 puan istiyoruz"

Kasımpaşalı futbolcu , ’in 14’üncü haftasında Pazar günü oynayacakları maçıyla ilgili, “Ligde şu anda iyi bir durumda değiliz. Hafta sonu da çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok formda bir Beşiktaş buraya gelecek. Biz içeride iyi mücadele edip, 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için çıkış için oynayabileceğimiz en iyi takımlardan bir tanesi. Umarım kazanırız ve ligde yolumuza devam ederiz” dedi.

'nın tecrübeli futbolcusu , Spor Futbol Kulübü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı kazandıklarını ifade eden Özgür Çek, "Genel olarak ben de dahil oynamayan oyuncularla mücadele ettik bugün. Uzun süre oynamadıktan sonra kupa maçı bizim için zor oluyor. Karşımızdaki çok dirençli, top oynamaya gelen bir takım vardı. Maçın başında geri düştük, sonra toparladık. Maça adapte olduk. Zor bir maçı kazandık. İki hafta sonra rövanş var. Orada da zor bir maç bizi bekliyor. Orada da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ; TAKIMLARA HEYECAN, HAREKET GETİRİYOR"

Teknik direktör değişikliklerinin her zaman takımlara heyecan getirdiğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Hocamızla yarın tanışacağız. Bugün maçı tribünden takip etti. Her takımda hoca değişikliği bir hareket getiriyor. Umarım bizde de o yaşanır. Ligde şu anda iyi bir durumda değiliz. Hafta sonu da çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok formda bir buraya gelecek. Biz içeride iyi mücadele edip, 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için çıkış için oynayabileceğimiz en iyi takımlardan bir tanesi. Umarım kazanırız ve ligde yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

"HAFTA SONUNDAKİ MAÇ İÇİN, SAKATLIĞIN ÜSTÜNE ÇOK FAZLA GİTMEK İSTEMEDİM"

Özgür Çek, son olarak karşısında oyuna devam edememesiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Çarpışmıştık rakibimizle, böyle şeyler maç içinde oluyor. Onların da çok üzerine gitmek istemedim, hafta sonu maçımız var. Umarım orda da elimizden geleni yapacağız."

  1. 04.12.2019
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