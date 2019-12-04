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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta rakip çıktı! İşte için yapılacak teklif...

Beşiktaş'ta rakip çıktı! İşte Sporar için yapılacak teklif...

'ın forvet listesinde yer alan için Slovenya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı... gelişmelerine dair önemli detaylar haberin içerisinde aktarılırken, Beşiktaş'ın Sporar için ödemesi beklenilen bonservis rakamı da duyuruldu...

'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sloven Bratislava'da forma giyen için Sloven basınından önemli bir haber aktarıldı...

Haberde, bu sezon Sporar'ın gösterdiği performansa dikkat çekilirken, Bratislava'da bu sezon 23 karşılaşmada 17 gol 4 asistle oynamasının Avrupa takımları tarafından dikkat çektiği aktarıldı.

Yıldız golcünün form grafiğinin yükselmesi özellikle Beşiktaş'ı transferde iştahlandırdığı aktarılırken, siyah-beyazlılara önemli bir rakip çıktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ İNGİLİZLER!

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Sporar için İngiliz ekiplerinden Birmingham ve Aston Villa devreye girdi...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ!

Öte yandan Beşiktaş'ın Sporar transferi için dev rekabete hazır olduğu ve ara döneminde bonservis rakamı olarak 5 milyon euroya kadar çıkabileceği aktarıldı.

  1. 04.12.2019
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