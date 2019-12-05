Süper Lig özeti (05.12.19)
Süper Lig'de öne çıkan gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
Kasımpaşa Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki imza törenine, Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç katıldı.
Yeni Malatya Sportif Direktörü Ali Ravcı, "20 puanla iyi sayılabilecek bir durumdayız. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu diyebilirim. Şu an tek düşüncemiz Sivasspor'u yenmek" dedi.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hedefimiz ligde ilk 10. Kadroda toplam 7 sakat oyuncumuz var. Devre arasında transfer yapacağız. Forvet, orta saha, sol bek ve 6 numara takviyesi yapacağız" bilgisini verdi.
Kayserispor'da Adebayor'dan sonra Ntep de ayrıldı. Kontratını tek taraflı fesheden Nijeryalı futbolcunun 75 bin euro alacağı olduğu öğrenildi. Kadro dışı olan Bilal Başacıkoğlu ve Tavares'le de yolların ayrılacağı bildirildi.
Son 6 maçta, 1 beraberlik alan Konya'da Aykut Kocaman'a güvenoyu çıktı. Rize yenilgisiyle istifa sinyali veren Kocaman için, "Hocamızın dün yanındaydık bugün de yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.
- 5.12.2019
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