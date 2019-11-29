Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.
KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK
Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Kasımpaşa Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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