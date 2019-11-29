Kasımpaşa Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

'de Sivasspor'a konuk olacak

Kasımpaşa Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

, 'in 13. haftasında yarın lider a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan , 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.

'de oynadığı son 4 maçı kazanan ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK
Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı , karşılaşmada forma giyemeyecek.

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN