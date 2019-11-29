Sivasspor Kasımpaşa ile 19. randevuda - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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ile 19. randevuda

Sivasspor Kasımpaşa ile 19. randevuda

'in 13. haftasında lider DG , yarın evinde ile oynayacak. İki takım bu mücadeleyle 19. kez birbirlerine rakip olacak. Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla zirvede yer alırken, ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

19. RANDEVU
ile , yarınki maçla birlikte 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 18 karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımın 6, lacivert-beyazlıların da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
'ta oynanan 9 maçta ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 2 kez de rakibine yenildi.

ÇALIMBAY'IN, ÖZDEŞ KARNESİ
'de Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılaştığı 7 maçın 5'ini kazanan Sivas temsilcisinin çalıştırıcısı , diğer maçlarda ise 1 defa sahadan beraberlikle ayrılırken, 1 kez de puan alamadı. Çalımbay, Özdeş'e tek yenilgisini ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 5-2 Kasımpaşa'nın kazandığı maçta aldı.

SİVAS-KASIMPAŞA MAÇLARI GOLLÜ GEÇİYOR
Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 18 maçta toplam 54 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 27, Kasımpaşa ise 27 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 54 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması ise 3.02 olarak gerçekleşti.

  1. 29.11.2019
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