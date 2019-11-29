Süper Lig'in 13. haftasında lider DG Sivasspor, yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.
Lider Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak, maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Lider Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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