Lider Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Lider Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır

Lider maçına hazır

Lider Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır

'in 13. haftasında lider DG , yarın evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.

Lider Demir Grup ile , yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak, maçı yönetecek.

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN