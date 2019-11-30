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30 Kasım 2019, Cumartesi
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liderlik aşkına

Sivasspor liderlik aşkına

Yiğido, 3 maçtır kazanamayan rakibini Sivas’tan da puansız göndermek istiyor. , “Şu anda en önemli final maçımız maçı” diye konuştu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan , bugün 'yı konuk ediyor. Ligin sürpriz lideri Yiğido, 3 maçtır galibiyete hasret kalan rakibini, Sivas'tan da eli boş gönderip zirveyi perçinlemek istiyor. , ligde ilk devre sonuna kadar 5 final maçı oynayacaklarını belirterek, "Şu anda en önemli final maçımız Kasımpaşa maçı" diye karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

15 TAKIMI GEÇTİ
Sivasspor'un bu sezonki başarısının altında, Rıza Çalımbay yönetiminde sergilediği hücum futbolu yatıyor. Takımda 5'i orta saha, 2'si forvet olmak üzere 7 hücum futbolcusunun attığı gol sayısının (23), 'deki 15 takımın gol sayılarından fazlalığı dikkati çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı da daha önce çalıştırdığı 'da ve 'da da hücuma yönelik oynattığını, başarının bu şekilde geldiğini ifade etti.

  1. 30.11.2019
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