Sivasspor liderlik aşkına

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligin sürpriz lideri Yiğido, 3 maçtır galibiyete hasret kalan rakibini, Sivas'tan da eli boş gönderip zirveyi perçinlemek istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde ilk devre sonuna kadar 5 final maçı oynayacaklarını belirterek, "Şu anda en önemli final maçımız Kasımpaşa maçı" diye karşılaşmanın önemine dikkat çekti.



15 TAKIMI GEÇTİ

Sivasspor'un bu sezonki başarısının altında, Rıza Çalımbay yönetiminde sergilediği hücum futbolu yatıyor. Takımda 5'i orta saha, 2'si forvet olmak üzere 7 hücum futbolcusunun attığı gol sayısının (23), Süper Lig'deki 15 takımın gol sayılarından fazlalığı dikkati çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı da daha önce çalıştırdığı Antalyaspor'da ve Trabzonspor'da da hücuma yönelik futbol oynattığını, başarının bu şekilde geldiğini ifade etti.