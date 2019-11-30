Sivasspor liderlik aşkına
Yiğido, 3 maçtır kazanamayan rakibini Sivas’tan da puansız göndermek istiyor. Rıza Çalımbay, “Şu anda en önemli final maçımız Kasımpaşa maçı” diye konuştu.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligin sürpriz lideri Yiğido, 3 maçtır galibiyete hasret kalan rakibini, Sivas'tan da eli boş gönderip zirveyi perçinlemek istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde ilk devre sonuna kadar 5 final maçı oynayacaklarını belirterek, "Şu anda en önemli final maçımız Kasımpaşa maçı" diye karşılaşmanın önemine dikkat çekti.
15 TAKIMI GEÇTİ
Sivasspor'un bu sezonki başarısının altında, Rıza Çalımbay yönetiminde sergilediği hücum futbolu yatıyor. Takımda 5'i orta saha, 2'si forvet olmak üzere 7 hücum futbolcusunun attığı gol sayısının (23), Süper Lig'deki 15 takımın gol sayılarından fazlalığı dikkati çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı da daha önce çalıştırdığı Antalyaspor'da ve Trabzonspor'da da hücuma yönelik futbol oynattığını, başarının bu şekilde geldiğini ifade etti.
- 30.11.2019
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Sivasspor liderlik aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.