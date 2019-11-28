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28 Kasım 2019, Perşembe
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'da Sivasspor hazırlıkları

Kasımpaşa'da Sivasspor hazırlıkları

, 'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde pas ve şut çalışmaları yapıldı.

Çocuk Evleri Sitesi'nden gelen öğrenciler tesisleri gezerek lacivert-beyazlı futbolcularla tanıştı. Futbolcular, hediyeler verdiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasımpaşa, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 'a gidecek.

  1. 28.11.2019
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