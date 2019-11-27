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27 Kasım 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı DG maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

, 'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği DG maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ile antrenmanı devam ettirdi. İdman yapılan taktik çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 27.11.2019
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