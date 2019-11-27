Kasımpaşa, Süper Lig’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği DG Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ile antrenmanı devam ettirdi. İdman yapılan taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 27.11.2019
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Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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Aslanı’ı bekliyor
Toplam 1
Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
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emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
Kasımpaşa Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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