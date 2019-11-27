Quaresma’dan lidere gözdağı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Quaresma’dan lidere gözdağı

’dan lidere gözdağı

Quaresma’dan lidere gözdağı

'nın Portekizli yıldızı , lider 'la oynayacakları maçta G.Birliği yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Quaresma, "İyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. 'ta ilgilendiğimiz tek şey galibiyet olacak" değerlendirmesini yaptı.

'nın Portekizli yıldızı , lider 'la oynayacakları maçta G.Birliği yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Quaresma, "İyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. 'ta ilgilendiğimiz tek şey galibiyet olacak" değerlendirmesini yaptı.
  1. 27.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma’dan lidere gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN