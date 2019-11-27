Quaresma’dan lidere gözdağı
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Quaresma, lider Sivasspor'la oynayacakları maçta G.Birliği yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Quaresma, "İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Sivas'ta ilgilendiğimiz tek şey galibiyet olacak" değerlendirmesini yaptı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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