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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 13. haftasında Cumartesi günü deplasmanda lider ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

, 'in 13. haftasında Cumartesi günü deplasmanda lider ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Ligin 12. haftasında ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 25.11.2019
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