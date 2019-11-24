Gençlerbirliği 3 puanı 80'den sonra kaptı! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU 1-2

MAÇ SONUCU Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği

'in 12. haftasında , deplasmanda 80 dakikasını geride götürdüğü karşılaşmada 'yı 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 18:24
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