MAÇ SONUCU Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği
Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda 80 dakikasını geride götürdüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 18:24
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
MAÇ SONUCU Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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