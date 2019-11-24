Kasımpaşa’nın kozu Quaresma
Ligdeki son iki maçta 1 puan çıkaran Kasımpaşa, bugün düşme hattındaki G.Birliği'ni ağırlıyor. Lacivertbeyazlılarda sakat olan Pavelka ve Thiam ile cezalı Hafez ve Veysel kadroda yok. İstanbul temsilcisinin maçtaki en büyük kozu hafta içi takım kaptanlığına getirilen Ricardo Quaresma olacak. K.Paşa alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Ligdeki son iki maçta 1 puan çıkaran Kasımpaşa, bugün düşme hattındaki G.Birliği'ni ağırlıyor. Lacivertbeyazlılarda sakat olan Pavelka ve Thiam ile cezalı Hafez ve Veysel kadroda yok. İstanbul temsilcisinin maçtaki en büyük kozu hafta içi takım kaptanlığına getirilen Ricardo Quaresma olacak. K.Paşa alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kasımpaşa’nın kozu Quaresma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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