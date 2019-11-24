Kasımpaşa’nın kozu Quaresma

Ligdeki son iki maçta 1 puan çıkaran Kasımpaşa, bugün düşme hattındaki G.Birliği'ni ağırlıyor. Lacivertbeyazlılarda sakat olan Pavelka ve Thiam ile cezalı Hafez ve Veysel kadroda yok. İstanbul temsilcisinin maçtaki en büyük kozu hafta içi takım kaptanlığına getirilen Ricardo Quaresma olacak. K.Paşa alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.