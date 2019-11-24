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24 Kasım 2019, Pazar
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’nın kozu Quaresma

Kasımpaşa’nın kozu Quaresma

Ligdeki son iki maçta 1 puan çıkaran , bugün düşme hattındaki G.Birliği'ni ağırlıyor. Lacivertbeyazlılarda sakat olan Pavelka ve Thiam ile cezalı Hafez ve Veysel kadroda yok. temsilcisinin maçtaki en büyük kozu hafta içi takım kaptanlığına getirilen olacak. K.Paşa alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Ligdeki son iki maçta 1 puan çıkaran , bugün düşme hattındaki G.Birliği'ni ağırlıyor. Lacivertbeyazlılarda sakat olan Pavelka ve Thiam ile cezalı Hafez ve Veysel kadroda yok. temsilcisinin maçtaki en büyük kozu hafta içi takım kaptanlığına getirilen olacak. K.Paşa alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

  1. 24.11.2019
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