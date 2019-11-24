Oscar'lık Denizli

İlk yarı çok kısır geçerken, ikinci yarıda tempo arttı ve pozisyonlar arka arkaya geldi. 72. Dakikada Ç. Rize penaltı kazandı. Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta, top Lopes'e çarpıp direkten döndü. Hakem Halil Umut Meler, Lopes'in elle oynadığına karar verip penaltı çaldı. VAR hakemlerinin müdahalesiyle penaltı iptal edildi. 86'da Denizli Barrow'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Oscar Estupinan'ın kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0. 90'da Barrow'un yerden ortasına Talbi eliyle müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+2'de Murawski 2-0 yaptı ve 3 puanı getirdi.

HASTANEYE GİTTİ

Maçın 2. yarısında Zeki Yavru hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Yerde acı içinde kalan Zeki Yavru boyunluk takarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bu sezon Süper Lig'de 6. maçına çıkan Oscar Estupinan 2. golünü kaydetti. Kolombiyalı golcünün kupada 1 maçta 2 golü var. 23'lük forvet sezon sonuna kadar Guimaraes'ten kiralanmıştı.



3 PUAN İLAÇ GİBİ GELDİ!..

İki maçlık yenilgiyle milli araya giren Denizli, Rize'yi yenip 3 puana ulaştı. Horoz'un hocası Mehmet Özdilek, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti: 3 puan bize ilaç gibi geldi. Artık kolay kolay maç kaybetmeyeceğiz.