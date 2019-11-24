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24 Kasım 2019, Pazar
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Oscar'lık

Oscar'lık Denizli

'de Yukatel Denizlispor evinde 'u son dakikalarda attığı gollerle mağlup etti. , Ç. Rize’yi 86’da Oscar ve 90+2’de Murawski’nin penaltısıyla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça VAR kararları damga vurdu.

İlk yarı çok kısır geçerken, ikinci yarıda tempo arttı ve pozisyonlar arka arkaya geldi. 72. Dakikada Ç. Rize penaltı kazandı. Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta, top Lopes'e çarpıp direkten döndü. Hakem Halil Umut Meler, Lopes'in elle oynadığına karar verip penaltı çaldı. VAR hakemlerinin müdahalesiyle penaltı iptal edildi. 86'da Barrow'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda 'ın kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0. 90'da Barrow'un yerden ortasına Talbi eliyle müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+2'de Murawski 2-0 yaptı ve 3 puanı getirdi.

HASTANEYE GİTTİ
Maçın 2. yarısında hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Yerde acı içinde kalan Zeki Yavru boyunluk takarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sezon 'de 6. maçına çıkan Oscar Estupinan 2. golünü kaydetti. Kolombiyalı golcünün kupada 1 maçta 2 golü var. 23'lük forvet sezon sonuna kadar Guimaraes'ten kiralanmıştı.

3 PUAN İLAÇ GİBİ GELDİ!..
İki maçlık yenilgiyle milli araya giren Denizli, Rize'yi yenip 3 puana ulaştı. Horoz'un hocası , çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti: 3 puan bize ilaç gibi geldi. Artık kolay kolay maç kaybetmeyeceğiz.

  1. 24.11.2019
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