Kasımpaşa galibiyeti hedefliyor - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa galibiyeti hedefliyor

galibiyeti hedefliyor

Kasımpaşa galibiyeti hedefliyor

'in 12. haftasında yarın 'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 16:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa galibiyeti hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN