Kasımpaşa galibiyeti hedefliyor
Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise Gençlerbirliği maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
- 23.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 16:05
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kasımpaşa galibiyeti hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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