Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Sakatlığı bulunan Tobias Heintz idmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 25.02.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.