Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

, çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Tobias Heintz idmana katılmadı.

, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 25.02.2019
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