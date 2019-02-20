Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Josue Sa idmana katılmadı.

  1. 20.2.2019 16:05
  2. Güncelleme: 20.2.2019 16:08
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