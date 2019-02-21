Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı devam eden Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.
Ligin ikinci yarısında henüz puan elde edemeyen Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.
- 21.2.2019 14:56
- Güncelleme: 21.2.2019 14:57
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