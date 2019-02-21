Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
21 Şubat 2019, Perşembe
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, Aytemiz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 23. haftasında Aytemiz ile 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı devam eden Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.

Ligin ikinci yarısında henüz puan elde edemeyen , yarın yapacağı idmanla Aytemiz maçının hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

  1. 21.2.2019 14:56
  2. Güncelleme: 21.2.2019 14:57
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