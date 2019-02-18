‘Vurdukları gol oldu’ – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri ‘Vurdukları gol oldu’

‘Vurdukları gol oldu’

‘Vurdukları gol oldu’

'nın Tunuslu stoperi Ben Youssef, karşısında pozisyon vermemelerine rağmen farklı yenildiklerine vurgu yaptı.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bugün belki çok fazla pozisyon vermedik ama girdikleri tüm pozisyonlar gol oldu" ifadelerini kullandı.
  1. 18.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Vurdukları gol oldu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN