‘Vurdukları gol oldu’

Kasımpaşa'nın Tunuslu stoperi Ben Youssef, Galatasaray karşısında pozisyon vermemelerine rağmen farklı yenildiklerine vurgu yaptı.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bugün belki çok fazla pozisyon vermedik ama girdikleri tüm pozisyonlar gol oldu" ifadelerini kullandı.