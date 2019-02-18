Kasımpaşa’da 4 değişiklik – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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’da 4 değişiklik

Kasımpaşa’da 4 değişiklik

ise geçen haftaya göre 4 değişiklik yaptı.

Ankaragücü maçına kaleci Ramazan, , Hajradinovic ve Perica ile başlarken, karşılaşmasında ise bu isimlerin yerine kaleci Scuffet, Sadiku, Hajradinovic ve İlhan Depe'yi sahaya sürdü.
  1. 18.2.2019
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