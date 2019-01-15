Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Antalya'da devre arası kampının gerçekleştirildiği otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda top kazanma, topa sahip olma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yapıldığı belirtildi.
İdmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın Alanya'da yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 15.1.2019 18:11
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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