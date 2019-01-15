Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları
15 Ocak 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

, 'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Antalya'da devre arası kampının gerçekleştirildiği otelin sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanda top kazanma, topa sahip olma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yapıldığı belirtildi.

İdmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

, hazırlıklarını yarın Alanya'da yapacağı idmanla tamamlayacak.

  1. 15.1.2019 18:11
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