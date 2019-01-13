Paşa’da gündem Babacan
17 maçta yediği 28 golle Rize’yle birlikte bu alanda zirvede olan Kasımpaşa, Başakşehir’de yedek kulübesine abone olan Volkan Babacan’ı listesine aldı.
Süper Lig'de attığı 37 golle ligin en golcüsü olan fakat yediği 28 golle de sonuncu Rizespor'la birlikte en çok gol yiyen ekip olan Kasımpaşa, kalecisini buldu. Lacivert-beyazlılar, Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi. Formasını Mert Günok'a kaptıran ve bu sezon sadece 2 maça çıkan Babacan'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. 2014-15'te 34, 2015- 16'da 37, 2016-17'de 41 ve 2017-18'de 40 maç olmak üzere toplam 152 kez kaleye geçen Babacan'ın şans bulamadığı için Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Paşa’da gündem Babacan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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