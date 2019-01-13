Paşa’da gündem Babacan – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Paşa’da gündem Babacan

Paşa’da gündem Babacan

17 maçta yediği 28 golle ’yle birlikte bu alanda zirvede olan , ’de yedek kulübesine abone olan ’ı listesine aldı.

'de attığı 37 golle ligin en golcüsü olan fakat yediği 28 golle de sonuncu Rizespor'la birlikte en çok gol yiyen ekip olan , kalecisini buldu. Lacivert-beyazlılar, 'in kalecisi 'ı gözüne kestirdi. Formasını 'a kaptıran ve bu sezon sadece 2 maça çıkan Babacan'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. 2014-15'te 34, 2015- 16'da 37, 2016-17'de 41 ve 2017-18'de 40 maç olmak üzere toplam 152 kez kaleye geçen Babacan'ın şans bulamadığı için Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi.

  1. 13.1.2019
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