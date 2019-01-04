Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçtan sonra yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Yeni transferler Azad Toptik ve Tobias Hientz'ın takımla çalıştığı ifade edildi.
Sakatlıkları süren Eray Birniçan, İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 4.1.2019 21:26
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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