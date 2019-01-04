Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
04 Ocak 2019, Cuma
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'da ikinci yarı hazırlıkları

Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçtan sonra yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Yeni transferler Azad Toptik ve Tobias Hientz'ın takımla çalıştığı ifade edildi.

Sakatlıkları süren Eray Birniçan, İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 4.1.2019 21:26
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