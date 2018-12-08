Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 15'inci haftasında ile Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

, 'in 15'inci haftasında ile Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11.30'da başladı ve bir buçuk saate yakın sürdü.

Oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ve 5' e 2 top kapma çalışmalarıyla başlarken, ayak tenisi çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında dar alanda topa sahip olma ve dar alanda çift kale maç çalışması yapan oyuncular, bu çalışmaların ardından yapılan soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Khalili antrenmana katılmadı. Koita, ve ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

ekibi, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 8.12.2018 15:44
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