Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor ile 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor ile 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11.30'da başladı ve bir buçuk saate yakın sürdü.
Oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ve 5' e 2 top kapma çalışmalarıyla başlarken, ayak tenisi çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında dar alanda topa sahip olma ve dar alanda çift kale maç çalışması yapan oyuncular, bu çalışmaların ardından yapılan soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Khalili antrenmana katılmadı. Koita, Hakan Demir ve Özgür Çek ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
İstanbul ekibi, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve kampa girecek.
- 8.12.2018 15:44
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Toplam 6
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Toplam 1
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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