Gol canavarı Diagne!

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısındaki en önemli kozlarından birisi olan Mbaye Diagne, lacivert-beyazlıların güvenini yine boşa çıkarmadı. 27 yaşındaki golcü, maça şanssız başladı. 8. dakikada penaltı kaçıran Senegalli santrfor, çok geçmeden kaleci Harun'u avlamayı başardı. 21. dakikada Mısırlı yıldız Trezeguet'in sağ kanattan ortasına kale önünde kafayı vuran Diagne, topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 55. dakikada ise yine Trezeguet'in ortasında seken top arka direğe yöneldi. Diagne yine topu kafayla filelere gönderip maçta beraberliği sağladı. Gol krallığında arayı açmaya başlayan tecrübeli santrfor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 16. gollerinin altına imza attı.



DİAGNE: EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜNÜ İSTİYORUM

Fenerbahçe karşısında şov yapan Diagne, en iyi oyuncu ödülüne göz koydu. Senegalli yıldız, "Takım olarak her şeyimizi verdik. Buradan 1 puan almak da kötü değil. Bu sezon en iyi oyuncu ödülünü almak istiyorum" dedi.

HARUN 4 PENALTI ATIŞINI KURTARDI

Fenerbahçe file bekçisi Harun Tekin, Trabzonspor maçının ardında Kasımpaşa maçında da penaltı kurtardı ve son 2 sezonda 4'üncü penaltı kurtarışına imza attı. Harun Tekin, Opta verilerine göre 2014/15 sezonundan bu yana 10 penaltı kurtarışıyla bu alanda ligin en iyisi konumunda bulunuyor.



TREZEGUET ŞOV

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, F.Bahçe maçında adından yine söz ettirdi. Diagne'nin attığı golde asisti yapan Trezeguet, Hasan Ali'ye yaptığı bacak arasıyla da teknik becerisini sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda topu Hasan Ali'nin bacak arasından geçirirken, tecrübeli sol bek adeta dondu kaldı. Bu pozisyon sosyal medyada büyük yankı buldu.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Fenerbahçe forvetlerine set çeken Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki başarılı stoperi Veysel Sarı, Avrupa mesajı verdi. Veysel, "Kadıköy'den puanla dönüyoruz. Hedefimiz olan Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Hedeflerim var. O hedefe de ulaşacağımı düşünüyorum" diye konuştu.