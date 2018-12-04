Ne çektin be Özgür! – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
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Ne çektin be Özgür!

Ne çektin be Özgür!
'yi 2-1 öne geçiren golü 45+3'te kendi kalesine atan sarı-lacivertlilerin eski sol beki , maça damga vurdu. Karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye gol atmak istediğini, daha önce G.Saray'a, 'a ve 'a gol attığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, kaderin bir cilvesi olarak kendi ağlarını havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 69'da yerini Veigneau'ya bıraktı.

Denizli'den tek değişiklik
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçına tek değişiklik yaparak takımını çıkardı. 'yı 3-0 yendikleri maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sadiku, ilk 11'e döndü. Geçen hafta ilk 11'de yer alan Josue Sa yedek kulübesinde maça başladı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Veigneau ile Koita maç kadrosuna girdi.
  1. 4.12.2018
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