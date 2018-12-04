Ne çektin be Özgür!
Denizli'den tek değişiklik
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçına tek değişiklik yaparak takımını çıkardı. Malatya'yı 3-0 yendikleri maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sadiku, ilk 11'e döndü. Geçen hafta ilk 11'de yer alan Josue Sa yedek kulübesinde maça başladı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Veigneau ile Koita maç kadrosuna girdi.
- 4.12.2018
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umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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