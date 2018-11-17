Kasımpaşa’dan gollü prova
Kasımpaşa, lige verilen milli maç arasında hazırlıklarını U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçı ile devam ettirdi. Lacivert-beyazlılar, U21 takımını 4-1’lik skorla mağlup etti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde U21 takımıyla oynadığı mücadeleyi 4-1 kazandı.
Kasımpaşa'da Koita iki gol kaydederken, bir gol Eduok, bir gol de genç futbolcu Hasan Bilal'den geldi.
Kasımpaşa'da Koita iki gol kaydederken, bir gol Eduok, bir gol de genç futbolcu Hasan Bilal'den geldi.
- 17.11.2018 15:06
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