Kasımpaşa’dan gollü prova – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’dan gollü prova

    Kasımpaşa’dan gollü prova

    , lige verilen arasında hazırlıklarını yaptığı hazırlık maçı ile devam ettirdi. Lacivert-beyazlılar, U21 takımını 4-1’lik skorla mağlup etti.

    , 'e verilen arasında Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde oynadığı mücadeleyi 4-1 kazandı.

    Kasımpaşa'da Koita iki gol kaydederken, bir gol Eduok, bir gol de genç futbolcu Hasan Bilal'den geldi.
    1. 17.11.2018 15:06
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