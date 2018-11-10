Kasımpaşa, Bursaspor'a konuk oluyor – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    , 'a konuk oluyor

    Kasımpaşa, Bursaspor'a konuk oluyor

    , 'in 12. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    , 'in 12. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

    Hakem 'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

    Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon yaşadığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan topladı. Ligde geride kalan 11 haftada 2 maçını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 2'sini de kaybeden Bursaspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

    Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile Olivier Veigneau, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

    1. 10.11.2018 10:48
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