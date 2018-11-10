Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon yaşadığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan topladı. Ligde geride kalan 11 haftada 2 maçını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 2'sini de kaybeden Bursaspor'un ise 13 puanı bulunuyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile Olivier Veigneau, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
- 10.11.2018 10:48
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Kasımpaşa, Bursaspor'a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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