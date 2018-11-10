Kasımpaşa Avrupa’ya! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    ’ya!

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> <a href="/index/avrupa?id=d34d906b-ef3c-4435-abb8-bf3ee125cab7" class="" rel="tag">Avrupa</a>’ya!
    'da , iddialı konuştu. Bu yıl 'ya gideceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımıza bu yıl mutlu bir sezon geçirteceğiz. Lig sonunda adımızı 'ya basacağız. Bizim bütün hedefimiz bu, iddiamız budur" açıklamasını yaptı.
    1. 10.11.2018
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