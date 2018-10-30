Kasımpaşa'da Koita'nın durumu
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Kasımpaşa'da Koita'nın durumu

    Kasımpaşa'da Koita'nın durumu

    Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Petrolspor ile yapılan 4. tur maçında tribünden atılan plastik su şişesi yüzüne isabet eden 'nın önemli bir sağlık probleminin olmadığını söyledi.

    Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Petrolspor ile yapılan 4. tur maçında tribünden atılan plastik su şişesi yüzüne isabet eden 'nın önemli bir sağlık probleminin olmadığını söyledi.

    Bilgin, yaptığı açıklamada, Koita'nın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Koita'nın yüzünde ödem var, çatlak yok. Herhangi bir cerrahi işlemi gerektirecek sağlık problemi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

    Batman Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi 28 yaşındaki forvetin yüzüne isabet etmişti. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Koita, kendisini kötü hissetmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

    Karşılaşmanın hakemi , yaşanan olayın ardından maçı tatil etmişti.

    1. 30.10.2018 17:08
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