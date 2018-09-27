Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

    Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan şut denemeleriyle sona erdiği kaydedildi.

    , maçı hazırlıklarını yarın Trabzon'da yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

    1. 27.9.2018 15:27
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