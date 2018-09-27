Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan şut denemeleriyle sona erdiği kaydedildi.
Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Trabzon'da yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
- 27.9.2018 15:27
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
izmirli o tanıtım filmini kimler hazırlamışşa kazanmamız için yapılmış. böyle sunum mu olur arkadaş. herşeyde mi bu kadar geri kalırız arkadaş. ayıp
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
coven YEDİRİRLER MİYDİ ZATEN .
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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