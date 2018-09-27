Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber!

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Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'de başarılı savunmacısı Martin Skrtel'in sağlık durumuyla alakalı resmi bir açıklama geldi.
27 Eylül 2018 Perşembe, 13:38:25 Güncelleme: 13:39:16
Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Tarkovic, 33 yaşındaki stoperle telefonda konuşlarını belirterek, "Martin'le telefonla bir görüşme yaptık. Zagreb'deki Avrupa Ligi maçları öncesi bir konuşma yaptık. Daha önce sağ bacağında ciddi bir sorunu vardı. Ancak aynı sıkıntı değil neyse ki. Adalesinde bir sorun var ve kasları da zarar görmüş. Antrenmana tam randımanlı başlama zamanı ön görülen 10-12 gün arası" ifadelerini kullandı.
Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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