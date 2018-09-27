Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber!

Tarkovic, 33 yaşındaki stoperle telefonda konuşlarını belirterek, "Martin'le telefonla bir görüşme yaptık. Zagreb'deki Avrupa Ligi maçları öncesi bir konuşma yaptık. Daha önce sağ bacağında ciddi bir sorunu vardı. Ancak aynı sıkıntı değil neyse ki. Adalesinde bir sorun var ve kasları da zarar görmüş. Antrenmana tam randımanlı başlama zamanı ön görülen 10-12 gün arası" ifadelerini kullandı.