Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

    Fenerbahçe'de başarılı savunmacısı Martin Skrtel'in sağlık durumuyla alakalı resmi bir açıklama geldi.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 13:38:25 Güncelleme: 13:39:16
    Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
    • 1
    • 4
    Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber!

    Slovakya Milli Takımı'nda görev alan yardımcı antrenör Stefan Tarkovic, Slovak basınına yaptığı açıklamada, Skrtel'in son durumunu aktardı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
    • 2
    • 4
    Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber!

    Tarkovic, 33 yaşındaki stoperle telefonda konuşlarını belirterek, "Martin'le telefonla bir görüşme yaptık. Zagreb'deki Avrupa Ligi maçları öncesi bir konuşma yaptık. Daha önce sağ bacağında ciddi bir sorunu vardı. Ancak aynı sıkıntı değil neyse ki. Adalesinde bir sorun var ve kasları da zarar görmüş. Antrenmana tam randımanlı başlama zamanı ön görülen 10-12 gün arası" ifadelerini kullandı.

    Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
    • 3
    • 4
    Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber!

    Tarkovic, 4 Ekim'de Slovak ekibi Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in durumunun da ne olacağının net olmadığını da dile getirdi.

    Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
    • 4
    • 4
    Martin Skrtelden Fenerbahçeye kötü haber!

    Slovakya Milli Takımı'nın 13 Ekim'de Çekya ile yapacağı Uluslar Ligi maçında ise Skrtel'i aday kadroya çağıracaklarını ifade eden Tarkovic, oyuncu ile sürekli irtibatta olduklarını kaydetti. (Milliyet)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN