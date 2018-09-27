Kasımpaşa’da moraller bozuk – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’da moraller bozuk

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>’da moraller bozuk
    LİGDE 4'te 4'le gittiği G.Saray'a kaybettikten sonra geçen hafta evinde Alanya'ya da yenilen 'da moraller alt üst oldu. Deplasmanda 'la karşılaşacak lacivertbeyazlılar, maçın hazırlıklarını keyifsiz bir şekilde sürdürüyor. Teknik heyeti ise takıma moral vermek için büyük bir çaba harcıyor.
    1. 27.9.2018
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