Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 7. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği maçının hazırlıklarını devam ettirdi.

    , 'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ile antrenmanı devam ettirdi. Kasımpaşa, yapılan taktik antrenmanla idmanı noktaladı.
    Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.
    1. 26.9.2018 16:12
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