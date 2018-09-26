Ligde ilk 4'teki takımlar puan kaybetti – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Ligde ilk 4'teki takımlar puan kaybetti

    Ligde ilk 4'teki takımlar puan kaybetti

    ’in 6. haftasında puan tablosunda ilk 4 sırada yer alan , , ve puan kaybetti.

    'de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ilk 4 sırada bulunan takımlar puan kaybetti. deplasmanından 0-0'lık skorla dönen , aldığı 1 puan ile birlikte ligin yeni lideri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 'yı 3-0 ile geçerek, devler ligine güzel bir başlangıç yapan ise, ligde Akhisarspor'a 3-0 kaybederek liderlik koltuğunu Başakşehir'e devretti. Yeni sezona 4'te 4 ile başlayan ve başarılı sonuçlar alan ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybederek puan durumunda 3. sırada yer aldı. Sezonun ilk derbisinde 'ye konuk olan , Babel'in golüyle öne geçmesine rağmen Ayew'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kendisine 4. sırada yer buldu. Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların puan kaybettiği bir hafta geride kaldı.

    Süper Lig'de 6 haftalık periyodun ardından ilk 4 sırada yer alan takımların puanları şu şekilde:

    1 - Medipol Başakşehir: 13
    2 - Galatasaray: 12
    3 - Kasımpaşa: 12
    4 - Beşiktaş: 11
    1. 26.9.2018 09:53
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