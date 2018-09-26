Ligde ilk 4'teki takımlar puan kaybetti
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında puan tablosunda ilk 4 sırada yer alan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Kasımpaşa ve Beşiktaş puan kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık periyodun ardından ilk 4 sırada yer alan takımların puanları şu şekilde:
1 - Medipol Başakşehir: 13
2 - Galatasaray: 12
3 - Kasımpaşa: 12
4 - Beşiktaş: 11
- 26.9.2018 09:53
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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