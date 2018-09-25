Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından pozisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.

Ligde ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 2 karşılaşmasından puansız ayrılan İstanbul ekibi, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.