Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa 29 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından pozisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.
Ligde ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 2 karşılaşmasından puansız ayrılan İstanbul ekibi, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 25.9.2018 15:00
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Ne oldu size gençler?
Toplam 7
Yorum
Cevdet Yusuf bu haliyle ikinci lig de bile oynayamaz..
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 6
Yorum
omerd belli değilmi orta sahada onazi tek başına, kucka tipli bir oyuncu lazım yanına oda yedekte :) yusuf dökülüyor 11 de
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VAR çözmedi
Toplam 6
Yorum
omerd ben yazacaktım sözlerimize tercüman olmuşsunuz
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