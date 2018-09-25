Kasımpaşa 29 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    29 Eylül Cumartesi günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından pozisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.

    Ligde ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 2 karşılaşmasından puansız ayrılan ekibi, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.9.2018 15:00
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