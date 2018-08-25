Kasımpaşa, Sivas deplasmanında – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , Sivas deplasmanında

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>, Sivas deplasmanında

    Lacivert-beyazlı takım, 'in 3. haftasında yarın ile karşılaşacak

    , 'in 3. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligin ilk iki haftasında ve ile oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan , maçını da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

    Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz 'u yenen, ikinci haftada ise 'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor ise taraftarı önündeki müsabakayı kazanmaya çalışacak.

    1. 25.8.2018 10:14
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