Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin ilk iki haftasında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçını da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen, ikinci haftada ise Trabzonspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor ise taraftarı önündeki müsabakayı kazanmaya çalışacak.