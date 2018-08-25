Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligin ilk iki haftasında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçını da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen, ikinci haftada ise Trabzonspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor ise taraftarı önündeki müsabakayı kazanmaya çalışacak.
- 25.8.2018 10:14
-
Ramires'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 1
Yorum
fenerli fizana kadar yolun var ramirez kardeş senden daha iyisi lazım fenere
-
Şampiyon yapın
Toplam 2
Yorum
çepnioğlu sn. bakanın açıklaması talihsiz...
-
Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 10
Yorum
Akhan 2 hafta futbol oynasin, sonra dizilere gecer...
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.