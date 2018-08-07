Luce’nin yeni prensi Paşa’da – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Luce’nin yeni prensi Paşa’da

    Luce’nin yeni prensi Paşa’da
    , Avusturya Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen 'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. A Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Milli Takım'a çağırdığı ve 'la hazırlık maçında yer verdiği 24 yaşındaki ön libero, geçtiğmiiz sezon 40 karşılaşmada oynadı, 1 gol kaydetti.
    1. 7.8.2018
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