Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

    , 'in 31. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligde Göztepe maçıyla çıkışa geçen ve üst üste 3 maçını da kazanan Kasımpaşa, son hafta deplasmanda 'a 2-0 mağlup oldu.

    Teknik direktör yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, haftaya 40 puanla 9. sırada girecek.

    Kasımpaşa'da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor.

    Kasımpaşa ile arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.

    1. 27.4.2018 10:41
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