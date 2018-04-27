Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde Göztepe maçıyla çıkışa geçen ve üst üste 3 maçını da kazanan Kasımpaşa, son hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, haftaya 40 puanla 9. sırada girecek.

Kasımpaşa'da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.