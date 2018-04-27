Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde Göztepe maçıyla çıkışa geçen ve üst üste 3 maçını da kazanan Kasımpaşa, son hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, haftaya 40 puanla 9. sırada girecek.
Kasımpaşa'da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor.
Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.
- 27.4.2018 10:41
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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Toplam 2
Yorum
fanatik olayı yapan fenerbahçe 3 0 mağlup olan beşiktaş
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
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Provakatör Olayların baş sorumlusu Tolga, en karlı çıkan da o. Beşiktaş yönetimi Tolga'ya ağır para cezası verip kupa zararını Tolga'dan çıkarmalı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 18
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ged 61 beşiktaşın ortaya koyduğubu bu onurlu ve cesur tepki türk futbolu için milat olmalı..ve futbol federasyonu toptan istifa etmeli...
Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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