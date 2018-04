Özdeş: “Kim hak edecekse o ligden düşsün"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş , Atiker Konyaspor maçı sonrası, "Kim hak edecekse o ligden düşsün" dedi. Spor Toto Süper Lig 'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Kemal Özdeş, takımının golü yedikten sonra daha doğru oynamaya başladığını söyledi. Özdeş,"Her iki takım için önemli bir maçtı kazanan Konya takımı oldu. Bugün 3 maç kazanarak bu sıralara gelmiştik. Konyaspor'da alt sıralardan bizde bugün kazanarak Trabzonspor'a 3 puan yakınlaşma isteğindeydik. Maça başlarken Konya daha coşkuluydu. Golü bulan taraf da Konyaydı. Biz golü yedikten sonra daha doğru oynamaya başladık. Rakip yarı alanına gitmeye başladık. Trezeguet ile de güzel pozisyonlar bulduk" dedi.Teknik Direktör Özdeş, Konyaspor'un ikinci yarı skorunu koruyacağına yönelik plan yaptığını belirterek, "Değerlendirsek 1-1 girebilirdik içeri. Oyunun ikinci yarısında Konya'nın skorunu koruyacağını düşünerek ne yapacağımızı planladık. Daha doğru yerleştik, daha doğru oynadık. 75. dakikaya kadar çok çaba sarf ettik ve hızlı adamları durdurmak için savunma yaptık. İki forvete döndükten sonra 1 adam eksiltmek zorunda kaldık. Dönen her topla da Konyaspor kontratak yakaladı. Hakemin durdurduğu bir pozisyon var. Ne için durdurduğunu anlamadım. Daha sonra ikinci golü yedik. Konyaspor takımını kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Biz de son ana kadar maçı çevirmek için çok uğraştık, çok çabaladık. Bugün belki sahada en kötü, en fobisi olan hakemdi. Çünkü her iki takım için verdiği kararlar çok net kararlar. Evet idare etmek böyle bir şey olsa gerek. Hem alt sıralar için hem üst sıralar için hem UEFA'ya oynayacak takımlar için çok önemli maçlar oynanacak. Lütfen ve lütfen renkleri bir kenara bırakmak lazım. Hakça oynamak lazım, mücadele vermek lazım. Kim hak edecekse o ligden düşsün. Kim hak edecekse o şampiyon olsun. Kim hak edecekse de UEFA sınırında o olsun, bunu diliyorum bundan sonraki maçlar için. Konya'ya da kalan maçlar için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.