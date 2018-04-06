Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
?Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kara yolu ile Bursa'ya geçecek.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:26
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 11
Yorum
BesiktASK 2 sene önceki forvet hattimiz abubakar ve Cenk ne kadar lüks icindeymisiz simdi ise negredo ve Love seneye bunun caresine bakmaliyiz
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 18
Yorum
Adalet Kalkınma Muhallebi çocugu fiko yine maç öncesi manipule etmeye başlamış ortalığı anlaşılan kayseriden kibarca 3 puan istiyo..
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Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure geliyor!
Toplam 14
Yorum
zafer trezeguet fb ye yakışır hem ligimizi tanıyor hem goller ve asistleri süper. genç ve çalışkan kesinlikle alınmalı
Kasımpaşa’da Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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