Kasımpaşa’da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’da maçı hazırlıkları

    Kasımpaşa’da Bursaspor maçı hazırlıkları

    , ’in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas çalışması yapan lacivert-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan pas-şut çalışması ile antrenmanı sona erdirdi.

    ?Kasımpaşa, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kara yolu ile Bursa'ya geçecek.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:26
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