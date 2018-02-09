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    09 Şubat 2018, Cuma
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    seri peşinde

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> seri peşinde
    AKHİSARSPOR'U 2-0'la geçip ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, bugün 'da da serisini sürdürmek istiyor. Lacivertbeyazlılarda sakatlığı bulunan Veigneau ve Neumayr forma giyemeyecek. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı ekibi 3-2 galip tamamlamıştı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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