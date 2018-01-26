Süper Lig'de flaş ayrılık
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden istifa etti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı takımın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından basın toplantısında kararını açıklayan Özdeş, Kasımpaşa'nın başında 50. maçına çıktığını belirterek, "Sezon başından beri başkanımızın oynadığımız oyunla ilgili eleştirileri oluyordu. Maçtan sonra da telefonla konuştuk. Bana teşekkür etti. Çok güzel günler geçirdiğime vurgu yaptım. Oyuncularla da konuştum. 'Son konuşmayı yapıyorum' dedim. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Takımı güvenli bir puanla bıraktığını vurgulayan Özdeş, "Bu da benim için değerli. Kulübümdeki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kasımpaşa'nın kapısı bana her zaman açık. Umarım yıl sonuna kadar Kasımpaşa aynı kaliteyi üretmeye devam eder." şeklinde görüş belirtti.
Görevinden ayrılmasıyla ilgili ısrarlı soruları yanıtlamaktan kaçınan Kemal Özdeş, " Siz 'görevden alındı' diye yazabilirsiniz." ifadesini kullanmakla yetindi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:47
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
Süper Lig'de flaş ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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