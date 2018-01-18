Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk edecek
?Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakası, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun tedavisi sürüyor.
Bu müsabaka öncesi 19 puanlı Kasımpaşa 11., 18 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Hamza Hamzaoğlu "Nasri de bizim oyuncumuz''
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z RIZA HOCA ANTALYADAN OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞMA ANTALYA ZORDA BAŞKA KAPIYI ÇAL
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Ada'dan Josef'e servet
Toplam 6
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hakan 1-2 sene sonra aldıkları fiyatın 5 mılyon eur altına haraç mezat gonderir bizim yönetim. üste de futbolcuya para verırler biraz.
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 2
Yorum
Bence Bence Adriano Da Satilabilir Caner Var üste Orkan cinar Sol Beck oynatsin Zaten 17 Mac Sol Beck oynamis Bir Oyuncu
Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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