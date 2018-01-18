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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'u konuk edecek

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'u konuk edecek

    ?, 'de ikinci yarının açılış maçında yarın Aytemiz 'u konuk edecek.

    Ligin 18. haftasındaki -Aytemiz müsabakası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

    'da sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun tedavisi sürüyor.

    Bu müsabaka öncesi 19 puanlı 11., 18 puanlı Aytemiz ise 13. sırada bulunuyor.

    Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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