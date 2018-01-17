Kasımpaşa, Diagne'yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"En son Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda takımının formasını giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."