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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kasımpaşa, Diagne'yi kadrosuna kattı

    Kasımpaşa, Diagne'yi kadrosuna kattı

    Kasımpaşa Kulübü, Çin Süper Lig ekiplerinden 'dan 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
    "En son Çin Süper Lig ekiplerinden takımının formasını giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu , Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
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