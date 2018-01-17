Kasımpaşa, Diagne'yi kadrosuna kattı
Kasımpaşa Kulübü, Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda'dan 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"En son Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda takımının formasını giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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Kupa hüsranı
Toplam 10
Yorum
of TS zaten iyi oynamıyordu GS maçını kazandı o da Tudor yüzündendi şanslıydılar, Rıza hoca ile bir çıkış oldu ama genel anlamda iyi değil.
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
acg Abdurrahmanı da solbek oynatsa o da cengaverlere katılacak.Başkan ve yönetim milyon olayan euroları ile bankaları zengin etmeye devam edecek
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