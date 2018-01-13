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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’dan tek gollü zafer

    Kasımpaşa’dan tek gollü zafer
    , ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya kampında karşılaştığı Arnavutluk Süper Ligi'nde mücadele eden FK Partizani'yi 1- 0 mağlup etti. Kamp yaptıkları otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Lacivert beyazlılar, 85'te Trezeguet'in golüyle galibiyete uzandı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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