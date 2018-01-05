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    05 Ocak 2018, Cuma
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    çalışmalara başladı

    Kasımpaşa çalışmalara başladı

    ekiplerinden , 'nın Serik ilçesinde devre arası kamp çalışmasına başladı.

    'e verilen ara dolayısıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren 'da sabah antrenmanıyla çalışma başladı. Teknik sorumlu yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

    Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile takımdan ayrı çalıştı. Daha sonra kaleciler çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:46
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