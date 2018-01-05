Kasımpaşa çalışmalara başladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antalya'nın Serik ilçesinde devre arası kamp çalışmasına başladı.
Süper Lig'e verilen ara dolayısıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren Kasımpaşa'da sabah antrenmanıyla çalışma başladı. Teknik sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile takımdan ayrı çalıştı. Daha sonra kaleciler çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:46
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Kravets harekatı
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Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
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